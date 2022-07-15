Улица Колумна будет частично перекрыта в выходные: как будет ездить общественный транспорт

Улица Колумна будет частично перекрыта в выходные: как будет ездить общественный транспорт

Примария муниципия Кишинева сообщает, что 16 и 17 июля, с 06.00 до 24.00, будет перекрыто дорожное движение по улице Колумна в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Александр Пушкин. Данная мера связана с проведением второго фестиваля “Приветствую тебя, Кишинёв!”. 

В связи с этим общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбус №24 (в сторону Телецентра): ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – А. Матеевич – В. Александри и далее по установленному маршруту.

Троллейбус №28 (в сторону Ботаники): ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – ул. 31 Августа – ул. А. Пушкин – бул. Штефан чел Маре – бул. К. Негруцци – бул. Ю. Гагарин и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №138, №162 и №192: ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – ул. 31 Августа – ул. А. Пушкин – ул. Колумна и далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели.

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