Улица Иона Крянгэ в этом месяце будет перекрыта по выходным

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что по субботам и воскресеньям до конца мая будет перекрыто дорожное движение на улице Иона Крянгэ в периметре улиц Каля Ешилор и Алба-Юлия. Данная мера связана с выполнением ремонтных работ.

Движение общественного транспорта будет временно реорганизовано следующим образом:

Троллейбусы

Открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D” (Балканское шоссе – Медицинский университет), который будет двигаться следующим образом: ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев – бул. Штефана чел Маре – ул. Каля Ешилор; обратно – ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Конституцией – ул. Алба-Юлия.

маршрут троллейбуса №1 будет изменён следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефана чел Маре – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску, в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

маршрут троллейбуса №3 и 4 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”), в сторону центра города – – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту;

маршрут троллейбуса №21 сокращается от рынка “Дмитрий Кантемир” до ул. Барьера Скулень;

маршрут троллейбуса №22 сокращается от рынка “Дмитрий Кантемир” до парка “Алунелул”;

маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы

Маршрут автобуса №11 сокращается до рынка “Унирий Принчипателор”;

маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефана чел Маре – ул. С. Лазо – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ – ул. Алба-Юлия, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы

Маршруты микроавтобусов №101 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Площадь Кантемир – ул. Каля Ешилор – ул. Милано – ул. Е. Кока – ул. Некулче – ул. Белинского – ул. Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – Унирий Принчипателор – ул. Алба-Юлия – ул. Пеливан – ул. Белинского – ул. Некулче – ул. Е. Кока – ул. Милано – ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №121, 172, 174: в сторону сектора Буюканы: Площадь Кантемир – ул. Каля Ешилор – ул. Милано – ул. Е. Кока – ул. Некулче – ул. Белинского – ул. Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – Унирий Принчипателор – ул. Алба-Юлия – ул. Пеливан – ул. Белинского – ул. Некулче – ул. Е. Кока – ул. Милано – ул. Каля Ешилор – Х. Коанда – М. Дософтей, а далее по установленному маршруту;

№103: в сторону Буюкан – Колумна, Витязул, Щусев, Стере, Лупу, В. Белинского, в сторону центра города – ул. В. Белинского – ул. Лупу – ул. Стере – ул. Щусева, – ул. 31 Августа, а далее по установленному маршруту.

маршрут микроавтобуса №124: в сторону сектора Буюканы – ул. Е. Кока – ул. И. Некулче – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №125: в сторону сектора Буюканы – ул. Букурешть – ул. Щусева – ул. Стере – ул. Лупу – ул. Конституцией – Унирий Принчипателор, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – Унирий Принчипателор – ул. Конституцией – ул. Лупу – ул. Стере – ул. Щусева – ул. Букурешть, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №185: в сторону сектора Буюканы – ул. Лупу – ул. Конституцией – Унирий Принчипателор – Крянгэ – Владимиреску – Кодрилор, в сторону центра города – ул. Кодрилор – ул. Владимиреску – Крянгэ – Конституцией – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

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