Улица Иона Крянгэ будет частично перекрыта до конца марта

Улица Иона Крянгэ будет частично перекрыта до конца марта

С 1 по 31 марта будет частично перекрыто дорожное движение по улице Иона Крянгэ в периметре улиц В.Белинского – Е.Кока. Участок будет доступен для общественного транспорта в направлении улицы Алба-Юлия. Об этом сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан. 

До сих пор на улице Иона Крянгэ выполнялись работы по замене водопроводных сетей, что не требовало перекрытия дорожного движения. Следующий этап – прокладка канализационных сетей – будет проводиться в три этапа, чтобы не приходилось перекрывать трафик на всей улице. Транспорт будет перенаправлен, сообщил градоначальник.

После этого начнётся третий этап – асфальтирование. Всю информацию о перекрытии трафика и изменениях в движении общественного транспорта можно будет найти на сайте примарии Кишинёва.

– Я знаю, что многие с нетерпением ждут ремонта этой улицы, поэтому прошу понять, что созданные неудобства – это необходимость, – отметил Чебан.

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