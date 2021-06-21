Улица Александру чел Бун частично перекрыта до 16 июля. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 21 июня по 16 июля будет приостановлено дорожное движение на двух участках улицы Александру чел Бун. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей.

Так, в указанный период будет перекрыт участок улицы Александру чел Бун между улицами Тигина и Болгарская. Маршруты движения микроавтобусов №103, №108, №171, №174 и №188 изменятся следующим образом: бул. Д. Кантемир – ул. Измаил – ул. Митрополит Варлаам – ул. Болгарская – ул. Александру чел Бун, а далее по установленным маршрутам.

Кроме того, в период с 21 июня по 16 июля будет перекрыто дорожное движение по улице Александру чел Бун между улицами Штефана чел Маре и Сергея Лазо. Маршруты движения микроавтобусов №103, №108, №171, №174 и №188 изменятся следующим образом: ул. Александру чел Бун – ул. Сфатул Цэрий – ул. Св. Андрей – ул. Сергей Лазо – ул. Колумна, а далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

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