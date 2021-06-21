Улица Александру чел Бун частично перекрыта до 16 июля. Как будет ездить общественный транспорт

Улица Александру чел Бун частично перекрыта до 16 июля. Как будет ездить общественный транспорт

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 21 июня по 16 июля будет приостановлено дорожное движение на двух участках улицы Александру чел Бун. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей.

Так, в указанный период будет перекрыт участок улицы Александру чел Бун между улицами Тигина и Болгарская. Маршруты движения микроавтобусов №103, №108, №171, №174 и №188 изменятся следующим образом: бул. Д. Кантемир – ул. Измаил – ул. Митрополит Варлаам – ул. Болгарская – ул. Александру чел Бун, а далее по установленным маршрутам.

Кроме того, в период с 21 июня по 16 июля будет перекрыто дорожное движение по улице Александру чел Бун между улицами Штефана чел Маре и Сергея Лазо. Маршруты движения микроавтобусов №103, №108, №171, №174 и №188 изменятся следующим образом: ул. Александру чел Бун – ул. Сфатул Цэрий – ул. Св. Андрей – ул. Сергей Лазо – ул. Колумна, а далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

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