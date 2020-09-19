Улица Албишоара будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года (ВИДЕО)

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Работы по ремонту улицы Албишоара, стартовавшие в начале августа, идут в максимальном темпе, по всем направлениям и с привлечением всех служб. Об этом заявил Ион Чебан.

Он отметил, что, согласно нормам, ремонт улицы Албишоара должен занять от 9 до 11 месяцев.

Мы на этот проект кинули все силы, привлекли экономических агентов, муниципальные и другие службы. Так, Termoelectrica сейчас выполняет работы, которые планировала делать в течение следующих 5 лет, а Apa-Canal привлекли к совершенно незапланированным ими работам – очистке реки Бык. Параллельно на улице ведутся работы по ремонту тротуаров, монтажу освещения, снятию рекламных панно, замене и ремонту подземных коммуникаций. Улица Албишоара будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года, – заверил генпримар.

Объём инвестиций в модернизацию улицы Албишоара составляет около 120 миллионов леев. Около 65 миллионов леев выделено из государственного бюджета на восстановление дороги, а остальные средства, которые поступят из муниципального бюджета, пойдут на модернизацию освещения, ремонт тротуаров, закупку городской мебели и прочие нужды.

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