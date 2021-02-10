Укрощение коронавируса

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О том, почему после любой болезни необходим период восстановления

Реабилитация после COVID-19 необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Причём её необходимо начинать ещё в палатах интенсивной терапии для профилактики пролежней, тромбозов, атонии мышц. Это касается и пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Прямоугольник жизни

Специалисты всегда уточняют, что реабилитация начинается параллельно с лечением. Доктор-хабилитат, заведующий департаментом клинической анестезиологии и интенсивной терапии Института скорой медицинской помощи Адриан Белый для примера предлагает представить прямоугольник, разделённый по диагонали, символизирующий процесс лечения. По прибытии тяжёлого пациента в больницу верхний широкий угол – это реанимационные меры, острый угол – реабилитационные. Если двигаться по этой фигуре вниз, то значимость лечения со временем сокращается, а реабилитации – увеличивается.

– Наши пациенты с первых дней нуждаются в кинетотерапии, дыхательных упражнениях и т. д. Это тоже элементы реабилитации. Если этого не делать, мышцы больных ослабевают, что мешает свободному выводу мокроты из лёгких, – поясняет Адриан Белый. – Всё проводится параллельно в соответствии с принципами комплексного лечения. После выхода из реанимации пациентов ещё долго могут преследовать различные недуги в виде нарушения сна, каких-то страхов, снижения работоспособности. Всё это решаемо, главное – зарядиться позитивным мышлением.

Действительно, оптимизм очень необходим постковидным больным, поскольку этап реабилитации в государственных учреждениях Молдовы организован на скромном уровне, то есть лишь в некоторых республиканских больницах и медцентрах, причём это касается любых болезней. С подобной проблемой сталкиваются люди, перенёсшие инфаркт, инсульт, получившие серьёзные травмы и т. д. Альтернативой могут стать частные медцентры, но в целом проблему они не решат.

Действие COVID-19 на организм человека до конца не изучено, но мы знаем, что он бьёт по всем органам и системам организма. Есть видимая часть его последствий, а скрытую нам ещё придётся разглядеть в будущем.

К каждому – свой подход

Если человек, не страдающий какими-либо хроническими заболеваниями, перенёс COVID-19 в лёгкой форме и чувствует себя хорошо, никакие обследования после выздоровления ему не нужны. Но иногда может потребоваться дополнительная диагностика.

– Осложнения могут быть разными. Ковидная инфекция и её последствия имеют полиорганный характер. Если до ковида у пациента наблюдались хронические заболевания, они усугубляются, – уточняет доктор медицинских наук, сотрудник кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и мануальной терапии ГУМФ им. Н. Тестемицану Алиса Тэбырцэ. – Когда мы обследуем постковидных больных, то проводим комплексную диагностику и индивидуально для каждого пациента разрабатываем программу реабилитационных мероприятий с учётом его клинического, функционального и психоэмоционального состояния. Показаны разные методы реабилитации: гидротерапия, массаж, физиотерапия, ингаляции, физиофункциональное лечение с учётом диагноза и, конечно, поддерживающее лечение и лекарства. При реабилитации также важна психологическая поддержка и проведение тестов для выявления скрытых страхов или других расстройств у пациентов.

Если человек чувствует, что ему становится хуже, он должен обратиться к семейному врачу для получения направления к профильным специалистам. К сожалению, на них сейчас ложится очень большая нагрузка, к тому же их катастрофически не хватает, особенно в сёлах.

Не хвататься за всё сразу

Коронавирус вызывает ряд изменений в организме, которые затрагивают и сердечно-сосудистую систему. Нарушение свёртываемости крови приводит к образованию микротромбов, изменение эластичности сосудистой стенки становится причиной повышенного артериального давления. Особенно серьёзно COVID-19 может ударить по здоровью людей с уже имеющимися заболеваниями сердца и сосудов. У пациентов с ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим поражением сосудов могут быть повторные инфаркты. Если сгусток крови попал в сосуды головного мозга, это может закончиться инсультом, если в лёгкие – тромбоэмболией или инфарктом лёгких, в другие органы – их ишемическим поражением.

– Все люди с хроническими заболеваниями в период лечения от COVID-19 должны принимать ранее назначенное лечение, по указанию врача доза или режим применения этих препаратов на некоторое время может измениться. Поскольку одно из негативных действий ковида – повышенная свёртываемость крови, в фармакологическое лечение включены антикоагулянтные препараты. Поэтому при реабилитации таких больных важно оценить толерантность к физической нагрузке, – уточняет врач-реабилитолог, ассистент кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и мануальной терапии ГУМФ им. Н. Тестемицану Адриан Мельник. – В сложных ситуациях пациенту нужно переходить из лежачего в сидячее положение, и это для него уже в какой-то степени прогресс. При более лёгких формах важно оценить нагрузку на сердце при физических упражнениях, используя стандартные тесты и исследования. Исходя из результатов, разрабатывается программа реабилитации, которая состоит из дыхательных упражнений относительно низкой интенсивности. Сосудистые нарушения могут повлиять и на когнитивные функции. В таких случаях при реабилитации показаны игры для тренировки памяти. Но опять же всё зависит от ситуации.

Есть вышедшие после интубации пациенты, у которых из-за кислородного голодания наступает постковидная деменция, в этом случае очень важна помощь близких. Когда нарушена речь, нужны консультации психологов и логопедов. Для эффективной реабилитации необходимо поставить конкретную цель и упорно, поэтапно продвигаться к её достижению. Не надо хвататься за всё сразу. Финальная задача – возможность обходиться без посторонней помощи, профессиональная и социальная реинтеграция.

Комментарий

На государство не надейся

Семён Давид, директор, главный врач санатория «Кодру»:

– Мы лечим респираторные заболевания. У нас есть барокамера, которая сейчас не востребована. У нас чистейший воздух для восстановления функций органов дыхания. Есть много процедур для улучшения работы других органов и систем организма. Практика показывает, что переболевшие COVID-19 граждане, прошедшие у нас реабилитацию, сейчас чувствуют себя прекрасно. Лечебницы Молдовы готовы принять пациентов, переболевших коронавирусом, но государство не спешит выделять социальные путёвки. В регламенте Минздрава по лечению ковида санаторно-курортное лечение даже не упоминается. Имеется страховая медицина, есть Национальная касса социального страхования, неужели нельзя выделить средства для людей, нуждающихся в реабилитации? Понятно, что у государства денег еле хватает на лечение. Но с другой стороны, недолеченные пациенты могут стать инвалидами, и потом на их пожизненное социальное обеспечение уйдёт гораздо больше средств.

Мнение эксперта

Постковидный синдром

Лилиана Гроппа, профессор, доктор медицинских наук, председатель Ассоциации ревматологов РМ:

– Люди, переболевшие коронавирусом, не выходят из больниц абсолютно здоровыми. Даже тем, кто перенёс болезнь в лёгкой форме, иногда требуется психологическая реабилитация. После болезни у всех пациентов сохраняется астенизация, слабость, головная боль, одышка, повышенная потливость и подавленное настроение. Таким образом в медицине появилась новая формулировка совокупности нескольких симптомов – «постковидный синдром».

После ковида могут обостриться хронические заболевания, появиться новые, о которых ранее пациенты и не подозревали. Причём это может произойти и через несколько лет. Действие COVID-19 на организм человека до конца не изучено, но мы знаем, что он бьёт по всем органам и системам организма. Есть видимая часть его последствий, а скрытую нам ещё придётся разглядеть в будущем. Но мы знаем, что в большинстве случаев при этом заболевании страдают мышцы и суставы. В период реабилитации нужно принимать витамины, в частности С и D, а также микроэлементы, начиная с цинка, но всё должно быть дозировано. Если боли в суставах сохраняются, необходима противовоспалительная терапия, включающая разные методы медикаментозного лечения, в том числе мази и компрессы. Нельзя заниматься самодеятельностью, надо строго следовать рекомендациям врачей. Что нам не может навредить, так это укрепляющие чаи с лимоном, облепихой, имбирём, другими природными компонентами, если они не вызывают аллергии. Необходимо полноценное и разнообразное питание, включающее употребление овощей и фруктов, и ежедневные прогулки на свежем воздухе. А если вы чувствуете, что не здоровы, не спешите выходить на работу. Прерванная реабилитация может привести к обострению постковидного синдрома.

Наталья Устюгова