Укрепление государственности, сохранение традиций и повышение благосостояния населения – главные пункты программы блока ПКРМ-ПСРМ (ВИДЕО)

Укрепление государственности, сохранение традиций и повышение благосостояния населения – главные пункты программы блока ПКРМ-ПСРМ (ВИДЕО)

Председатель парламентской фракции Партии социалистов рассказал в эфире программы на частном телеканале, что ляжет в основу предвыборной программы блока ПКРМ-ПСРМ.

По словам Корнелиу Фуркулицэ, документ ещё составляется партиями, однако речь главным образом идёт об основных принципах: укреплении государственности и независимости Молдовы, её традиционных ценностях, православной вере, экономическом развитии страны и повышении благосостояния граждан.

– Повышение зарплат, пенсий, помощь, которую можно изыскать для людей. Повышение благосостояния народа в целом. Это те пункты, которые будут в нашей программе, – перечислил он. 

Напомним, коммунисты и социалисты будут участвовать в досрочных парламентских выборах единым блоком.

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