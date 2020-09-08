Вынес из подъезда детский велосипед: вора задержали с поличным

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18-летний юноша попался на краже.

На одной из улиц Рышкановки бригада патрульных заметила подозрительного молодого человека, который тащил на спине детский велосипед. Увидев полицейский автомобиль, парень попытался сбежать, но был задержан. Выяснилось, что велосипед он украл из подъезда жилого дома.

Злоумышленника доставили в инспекторат. За кражу ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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