Украли запчасти на 250 000 леев: в столице задержали группу рецидивистов (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали троих ранее судимых человек, причастных к кражам катализаторов на территории Кишинёва.

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемые воровали комплектующие от автомобилей, в частности, снимали с машин катализаторы ради драгоценных металлов. В ходе расследования была установлена причастность мужчин к по меньшей мере 23 случаям воровства.

В результате обысков в домах и автомобилях задержанных граждан были обнаружены похищенные запчасти, а также воровские инструменты. Задержанные признали свою вину и рассказали, что продавали катализаторы по цене от 500 до 700 евро.

Согласно законодательству, злоумышленникам грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

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