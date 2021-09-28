Украли кошелёк у невнимательного покупателя: двум карманницам грозит до 2 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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По подозрению в совершении карманной кражи задержаны две женщины в возрасте 37 и 50 лет. Инцидент произошёл в августе в торговом комплексе на улице Валя Быкулуй в секторе Ботаника.

По данным пресс-службы столичной полиции, пока 50-летний мужчина рассматривал товар в магазине, к нему подошли две женщины. Воспользовавшись невнимательностью покупателя, одна из них вытащила из кармана мужчины кошелёк, в котором находилось 18 100 леев. Затем злоумышленницы спешно покинули магазин. Их преступные действия попали на камеру видеонаблюдения.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были задержаны. Во время допроса они признали свою вину. Примечательно, что ранее обе привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По факту карманной кражи возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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