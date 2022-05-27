Украли имущество и сдали на металлолом: в столице поймали двух рецидивистов (ВИДЕО)

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Полиция задержала двух мужчин в возрасте 23 и 24 лет из Леовского и Кантемирского района, подозреваемых в грабеже.

В полицию сектора Чекан обратилась женщина, которая сообщила, что двое мужчин проникли во двор её дома и украли имущество (металлические предметы). В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Во время допроса подозреваемые признали свою вину и рассказали, что сдали имущество на металлолом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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