Украли и продали по дешёвке: в столице задержаны серийные воры велосипедов (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника задержали двух мужчин в возрасте 23 и 27 лет из Кишинева и Криулян по подозрению в серии краж велосипедов. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В полицию обратились четверо жителей Ботаники – у всех украли велосипеды. Следователи установили, что преступники действовали как в дневное, так и в ночное время суток. Они воспользовались свободным доступом в подъезды на улицах Дачия, Николая Зелинского и Сармизеджетуса, откуда украли двухколесные транспортные средства, оставленные без присмотра на лестничных площадках. Сумма ущерба, нанесённого владельцам, составила 14 500 леев.

В результате розыскных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Они признали свою вину, сообщив правоохранителям, что продали велосипеды по символическим ценам.

Имущество было найдено полицейскими и вскоре будет возвращено законным владельцам. Виновным грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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