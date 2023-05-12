Украли более 40 аккумуляторов с электросамокатов: задержаны двое злоумышленников

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Двое 18-летних парней из Кишинёва и Страшен были задержаны по подозрению в совершении серии краж. По данным полиции, они похитили более 40 аккумуляторов с электросамокатов.

Через мобильное приложение молодые люди определяли, где находятся самокаты, а затем откручивали с ним аккумуляторы и продавали их. Сумма ущерба составила 10 000 евро.

Во время обысков в домах подозреваемых правоохранители обнаружили 35 аккумуляторов и оружие, которое хранилось незаконно. Молодых людей задержали на 72 часа. Им грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 4 лет тюрьмы.

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