Украл, выпил – в тюрьму: рецидивисту грозит лишение свободы за кражу коньяка

Украл, выпил – в тюрьму: рецидивисту грозит лишение свободы за кражу коньяка

В Тирасполе был задержан подозреваемый в грабеже. Преступление мужчина совершил накануне вечером.

Как выяснили правоохранители, тираспольчанин в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками. В тот вечер спиртного стало недостаточно. Было всего 10 приднестровских рублей, и мужчина отправился в магазин. Там он незаметно поместил бутылку коньяка в сумку. С чекушкой водки в руке направился к кассе. Когда понял, что потерял деньги, прошёл мимо кассира, не заплатив за товар.

Работница магазина пыталась его остановить, но не смогла. После вызвала правоохранителей. Теперь 33-летнему ранее неоднократно судимому горожанину грозит очередная уголовная ответственность.

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