Украл у соседа деньги с банковской карты: жителю Глодян “светит” срок

Украл у соседа деньги с банковской карты: жителю Глодян “светит” срок

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Глодян, подозреваемого в мошенничестве. 

По данным полиции, подозреваемый помог своему 21-летнему соседу скачать на телефон приложение для онлайн транзакций. Получив данные банковской карты, мужчина воспользовался этим и спустя несколько дней перевел на свой счет с карты соседа 5 800 леев.

Полицейские выяснили ,что парень ранее привлекался к ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз ему грозит штраф до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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