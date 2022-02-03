Украл у мамы деньги и сбежал из дома: полиция разыскивает подростка

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14-летнего мальчика из Яловен разыскивает полиция. Вчера он ушёл из дома и не вернулся. Перед этим он взял из кошелька матери все деньги.

По данным полиции, 33-летняя мать мальчика обратилась за помощью накануне вечером. По её словам, сын взял у неё из кошелька 1800 леев и сбежал из дома в неизвестном направлении. Женщина попросила найти её ребёнка, уточнив, что никаких претензий по поводу кражи денег у неё нет, передаёт unimedia.info.

Стоит отметить, что ранее подросток около 5 раз сбегал из дома. Каждый раз его возвращали домой правоохранительные органы.

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