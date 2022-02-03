Украл у мамы деньги и сбежал из дома: полиция разыскивает подростка

Украл у мамы деньги и сбежал из дома: полиция разыскивает подростка

14-летнего мальчика из Яловен разыскивает полиция. Вчера он ушёл из дома и не вернулся. Перед этим он взял из кошелька матери все деньги. 

По данным полиции, 33-летняя мать мальчика обратилась за помощью накануне вечером. По её словам, сын взял у неё из кошелька 1800 леев и сбежал из дома в неизвестном направлении. Женщина попросила найти её ребёнка, уточнив, что никаких претензий по поводу кражи денег у неё нет, передаёт unimedia.info.

Стоит отметить, что ранее подросток около 5 раз сбегал из дома. Каждый раз его возвращали домой правоохранительные органы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md