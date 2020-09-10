Украл телефон у зазевавшегося прохожего: в столице поймали 18-летнего рецидивиста (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 18-летнего жителя столицы за уличное ограбление. Ранее юноша уже совершал аналогичные преступления.

27 августа в полицию обратился 48-летний мужчина и сообщил, что у него украли мобильный телефон. Пострадавший сидел на скамейке, а гаджет положил рядом. К нему подошёл незнакомец, схватил телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Подозреваемый был вскоре задержан и помещён под арест на 30 суток. Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

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