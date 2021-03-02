Украл инструменты со стройки: рецидивист попался на очередном преступлении

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24-летний мужчина был задержан за кражу со строительной площадки, расположенной в Дурлештах. Как выяснилось, уроженец Теленештского района ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

В инспекторат полиции Буюкан обратились рабочие и сообщили о пропаже электроинструментов. Как выяснилось, злоумышленник сломал замок и похозяйничал в двух строительных фургонах. Сумму ущерба оценили в 13 300 леев.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, при нём были похищенные вещи. Мужчина признал свою вину. Согласно законодательству, ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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