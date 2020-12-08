Украл ноутбук из магазина. В столице задержали злоумышленника (ВИДЕО)

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В середине ноября в полицию обратились сотрудники магазина техники и сообщили о краже ноутбука. Ущерб был оценён в 6 540 леев.

Как выяснилось, 44-летний мужчина вошёл в магазин под видом покупателя. Воспользовавшись отсутствием консультанта, злоумышленник незаметно забрал ноутбук. Момент кражи, однако, попал на камеры наблюдения.

Подозреваемого задержали. Мужчина успел перепродать украденное и потратить выручку. По закону ему грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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