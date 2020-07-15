Украл микрофон у журналиста: в столице поймали ушлого воришку

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Инцидент произошёл сегодня в первой половине дня. Патрульные следили за дорожным движением на улице К. Негруцци, когда заметили молодого человека, который убегал от мужчины. Его поведение показалось подозрительным, поэтому полицейские поймали парня.

Сразу после задержания к офицерам Национального инспектората общественного порядка подошёл репортёр телевизионного канала. Он сообщил правоохранителям, что во время съёмки репортажа на проспекте К. Негруцци к нему подошёл молодой человек и открыто украл радиомикрофон SONY.

Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек. На место происшествия прибыла оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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