Украл лодку и переплыл границу: пограничники задержали вора

Украл лодку и переплыл границу: пограничники задержали вора

24-летний житель Кишинёва был задержан на участке Оланешты-Троицкое.

Вчера вечером дежурный патруль получил информацию о присутствии в приграничной зоне мужчины, который продвигался вглубь страны. Гражданина задержали.

В результате расследования было установлено, что молодой человек переплыл из РМ в Украину и обратно на лодке, которую накануне украл у жителя села Оланешты. Более того: на территории соседней страны мужчина успел обокрасть автомобиль.

Нарушитель задержан, ведётся разбирательство.

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