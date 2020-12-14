Украл крепления железнодорожных рельсов: на кражу мужчину толкнула тяга к спиртному

Украл крепления железнодорожных рельсов: на кражу мужчину толкнула тяга к спиртному

Сотрудники охраны железнодорожного вокзала в Бендерах сообщили о подозрительном мужчине. Его сумка была набита гвоздями для скрепления рельс и шпал.

Оказалось, 47-летний гражданин состоит на спецучёте в милиции как алкоголик. Крепежи он собрал на железной дороге, пишет mvdpmr.org.

Милиционерам пояснил: украденное хотел сдать в пункт металлоприёма, а на вырученные деньги купить спиртное.

Правоохранители изъяли 24 крепления. По факту хищения проводится разбирательство.

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