Украл кошелек из адвокатского бюро: в столице задержали нечистого на руку мужчину

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Правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который украл кошелек из адвокатского бюро в столице.

По данным полиции, подозреваемый взломал дверь в здание и, воспользовавшись открытым офисом, украл из сумки кошелек, в котором находились деньги, банковская карта и документы. Сумма ущерба составила 3 500 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Ему грозит штраф в размере 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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