Украли из пиццерии сейф с выручкой: в Бельцах поймали воров

Украли из пиццерии сейф с выручкой: в Бельцах поймали воров

Инцидент произошёл этой ночью.

Правоохранители получили информацию о том, что из пиццерии в Бельцах украли сейф с деньгами. Вскоре на одной из улиц города патрульный экипаж заметил двух подозрительных мужчин. Один из них нёс сумку, в которой, как оказалось в результате проверки, была крупная сумма денег.

Задержанных доставили в инспекторат полиции Бельц, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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