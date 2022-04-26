Украли из пиццерии сейф с выручкой: в Бельцах поймали воров

Инцидент произошёл этой ночью.
Правоохранители получили информацию о том, что из пиццерии в Бельцах украли сейф с деньгами. Вскоре на одной из улиц города патрульный экипаж заметил двух подозрительных мужчин. Один из них нёс сумку, в которой, как оказалось в результате проверки, была крупная сумма денег.
Задержанных доставили в инспекторат полиции Бельц, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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