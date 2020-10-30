Украл из сейфа пистолет: подростка из Яловен задержали по “горячим следам”

Украл из сейфа пистолет: подростка из Яловен задержали по “горячим следам”

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что из металлического сейфа, который находится на территории одного из кооперативов, был украден пистолет “Байкал”.

В ходе расследования было установлено, что вор проник в здание ночью. Преступник был задержан по “горячим следам”. Им оказался 15-летний житель Яловен, который ранее не раз нарушал закон. Несовершеннолетний признал свою вину, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Украденный пистолет нашли и передали законному владельцу.

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