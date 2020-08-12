Украл из магазина телефон: нечистому на руку подростку грозит тюремный срок (ВИДЕО)

Украл из магазина телефон: нечистому на руку подростку грозит тюремный срок (ВИДЕО)

17-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражу. 

Инцидент произошёл 30 мая. Несовершеннолетний зашёл в продуктовый магазин и украл мобильный телефон, оставленный сотрудницей магазина без присмотра. Ущерб составил 6 100 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в инспекторат. Как выяснилось, несовершеннолетнего и ранее привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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