Украл из магазина сигареты на 2 тыс. леев: в столице задержали рецидивиста

Украл из магазина сигареты на 2 тыс. леев: в столице задержали рецидивиста

Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже из магазина. 

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент был задокументирован в мае этого года. Администрация магазина на улице Н. Тестимицану сообщила правоохранителям, что неизвестный украл 62 пачки сигарет. Сумма ущерба составила 2 173 лея. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Правоохранители изъяли материалы, после чего подозреваемый был идентифицирован и задержан.

Мужчина признал свою вину. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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