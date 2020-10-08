Украл деньги с АЗС: злоумышленника поймали благодаря записям с видеокамер

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49-летний житель Кишинёва был задержан сотрудниками полиции за кражу с территории автозаправочной станции.

15 сентября в полицию обратился сотрудник заправки. Мужчина сообщил, что в его отсутствие злоумышленник проник в рабочее помещение на АЗС и украл 21 700 леев.

Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали, ранее его уже судили за аналогичные преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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