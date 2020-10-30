Украл деньги из салона машины: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля. 28-летнего правонарушителя ранее уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

Ночью подозреваемый проник во двор частного дома, где стоял автомобиль Lexus. В салоне мужчина обнаружил портмоне, откуда вытащил 9 598 леев.

В результате принятых правоохранителями мер злоумышленник был задержан. Он сознался в содеянном и сообщил, что украденное успел потратить.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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