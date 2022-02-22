Украл деньги из кошелька гостьи: нечистого на руку мужчину поймали

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Компания молодых людей отдыхала в квартире в одном из домов в Слободзее. Когда 22-летняя гостья собралась домой и вызвала такси, обнаружила, что в кошельке пусто. Пропала вся наличность – 1300 приднестровских рублей. Никто из друзей в краже не сознавался. Пришлось вызвать правоохранителей.

Оперативники установили того, кто забрал деньги. Им оказался 20-летний житель города, один из участников застолья. Молодой человек знал, что у гостьи из Терновки с собой приличная сумма денег. Он воспользовался моментом, когда в комнате, где лежали вещи, никого не было, и похозяйничал в чужой сумке. Житель Слободзеи пояснил: украл, чтобы купить ещё спиртного.

В магазин подозреваемому сходить так и не довелось. Все похищенные средства правоохранители изъяли и вернули девушке под расписку. Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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