Украл деньги из кассы магазина. В столице задержали наглого вора (ВИДЕО)

Украл деньги из кассы магазина. В столице задержали наглого вора (ВИДЕО)

31-летний житель Кишинёва был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражу. Инцидент произошёл 27 апреля.

Находясь в продуктовом магазине на улице Каля Орхеюлуй, злоумышленник украл деньги из кассы, после чего покинул место преступления. Причинённый ущерб составил 3 400 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан и признал свою вину. В соответствии с законодательством, ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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