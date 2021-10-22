Украл цистерну: действия злоумышленника попали на видео

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21-летний житель Ватры был задержан за кражу.

В конце лета мужчина проник на территорию столичного предприятия. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он украл металлическую цистерну. Противоправные действия зафиксировали камеры наблюдения.

Вскоре мужчина был задержан. Гражданин признал свою вину и рассказал, что сдал оставленную без присмотра ёмкость в пункт приёма металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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