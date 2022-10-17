Украл бытовую химию на 10 000 леев: в столице задержали злоумышленника (ВИДЕО)

Украл бытовую химию на 10 000 леев: в столице задержали злоумышленника (ВИДЕО)

27-летний мужчина совершил кражу на Чеканах.

Мужчина проник в пристройку к жилому дому и вынес несколько ящиков с бытовой химией. Ущерб оценили в 9500 леев.

Подозреваемого вскоре задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что продал краденое на рынке.

Согласно законодательству, мужчине грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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