Украл более 200 000 леев с банковских карт: задержан 22-летний мошенник

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Уроженец Сорок воровал с чужих счетов на банковских картах денежные средства.

В результате расследования выяснилось, что с июня 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый и его сообщники связывались в социальных сетях с гражданами, выставлявшими на продажу товары. Обещая оплатить покупку банковской картой, злоумышленники узнавали у доверчивых граждан номера банковских карт, секретные пароли и иные конфиденциальные данные, после чего совершали онлайн-переводы с карты на карту без согласия держателей.

Организатор схемы был задержан в Испании, после чего его передали молдавским властям. В настоящее время мужчина находится под предварительным заключением, а в случае обвинительного приговора ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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