Украл 7 000 леев с банковской карты знакомого: любитель лёгкой наживы попался полиции

0

31-летний уроженец Криулянского района был задержан на 72 часа за кражу.

24 июня в полицию сектора Центр обратился 27-летний мужчина. Он заявил, что у него украли банковскую карту, с которой впоследствии сняли 7 000 леев. Как выяснилось, денежные средства присвоил квартирант потерпевшего.

Подозреваемый был задержан и доставлен в участок. Мужчина признался, что в отсутствие хозяина квартиры украл его карту и снял деньги. Теперь ему грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.