Украл два велосипеда из подъезда: полиция задержала нечистого на руку подростка (ВИДЕО)

Украл два велосипеда из подъезда: полиция задержала нечистого на руку подростка (ВИДЕО)

Ранее несовершеннолетний уже совершал аналогичные преступления. 

В ночь на 10 августа юноша проник в подъезд жилого дома на Чеканах и украл два велосипеда. Момент попал на камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый вскоре был задержан и доставлен в инспекторат. Несовершеннолетний признался, что намеревался продать украденное. За содеянное ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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