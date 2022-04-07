Украинским водителям, которые не оформили страховку, грозит штраф

0

Водители, прибывающие из Украины в Молдову не обязаны предъявлять страховку (Зеленую карту) при условии, что в течение суток с момента въезда будет приобретена внутренняя автомобильная страховка (RCA).

Национальный инспекторат общественной безопасности отмечает, что, согласно положениям Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, за эксплуатацию транспортного средства, не застрахованного в установленном порядке, лицо несет ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 6 условных единиц (150-300 леев) с наложением двух штрафных баллов. Во время чрезвычайного положения лица, владеющие транспортными средствами, не зарегистрированными в Республике Молдова, въезжающие на территорию Республики Молдова или следующие транзитом из Украины, не должны будут платить за проезд (виньетку), передает ipn.md.

Парламент Республики Молдова 24 февраля объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.