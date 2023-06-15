Украинским пенсионерам, переехавшим в Молдову, пенсию будет платить РМ

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Пенсионеры, которые планируют уехать за границу, в заявлении должны указать о снятии с учёта. В дальнейшем они имеют право на получение пенсии за шесть месяцев заранее перед отъездом. Расчёт будет идти с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

– В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства, – процитировали разъяснение Пенсионного фонда на сайте “На пенсии”, пишет informator.ua.

Если украинский пенсионер будет находиться за границей более 6 месяцев, то пенсию ему будут платить больше не будут. Это возможно только в том случае, если между Украиной и зарубежными странами действует специальный договор. По данным министерства социальной политики, международными договорами, которые подписала и ратифицировала Украина, определены условия пенсионного обеспечения по территориальному или по пропорциональному принципу.

В первом варианте расходы по выплате пенсий осуществляет государство, на территории которого проживает получатель. В этом случае суммируется стаж, приобретённый на территории Украины и государства, с которым заключено соглашение. Речь идёт о таких странах как Молдова, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Грузия, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Пропорциональный принцип предполагает, что каждая договорная сторона назначает и выплачивает пенсию за соответствующий страховой стаж, приобретенный территории государства этой стороны.

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