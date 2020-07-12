Украинские таможенники задержали внушительную партию контрабандных молдавских сигарет (ВИДЕО)

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Мужчина перевозил более 26 тысяч пачек сигарет молдавского производства без акцизных марок. Инцидент зарегистрировали в Одесской области.

Для проверки правоохранители остановили автомобиль “Фольксваген” украинской регистрации, пишет unn.com.ua. За рулём находился гражданин Украины, житель приграничного села Степановка. Выяснилось, что мужчина перевозил более 26 тысяч пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора.

Табачные изделия, предположительная стоимость которых составляет более 656 тысяч гривен, были изъяты представителями таможенной службы Украины. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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