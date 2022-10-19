Украинец с поддельным паспортом нелегально пересёк молдавскую границу

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Накануне вечером в пункте пропуска “Леушены” остановили автобус, следовавший в Польшу. Среди пассажиров был 20-летний гражданин Украины.

Мужчина предъявил на пограничном контроле украинское удостоверение личности. Пограничники выявили в документе признаки подделки. Информация в базе также показала, что мужчина законно не пересекал границу Молдовы.

Иностранец признался, что несколькими днями ранее нелегально пересёк границу РМ через Приднестровье. За поддельный документ мужчина отдал 1700 долларов.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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