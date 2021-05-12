Украинцы будут платить вдвое больше за электроэнергию

Украинцы будут платить вдвое больше за электроэнергию

В Украине уже с 1 июля вступят в силу новые тарифы на электроэнергию. Стоимость услуги в среднем увеличится вдвое.

На данный момент цена одного киловатта в час в соседней стране составляет 1,68 грн (1 лей 8 банов). Однако она не покрывает реальные расходы.

После вступления в силу новых тарифов средняя стоимость одного киловатта в час составит около 3 грн (почти 2 лея), пишет unian.net.

Ранее мы писали, что тариф на газ для населения Украины вырос почти на 35%.

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