Украина закрыла въезд для иностранцев до 28 сентября

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Соответствующее решение было принято сегодня правительством соседней страны. Оно начнет действовать с 00:00 29 августа.

Таким образом, въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен. Следует отметить, что ограничение не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в соседней стране, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины, пишет rbc.ua.

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