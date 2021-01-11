Украина встретит Санду протестами: жители соседней страны устроили “коммунальные бунты”

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В соседней Украине, куда завтра с визитом отправится Майя Санду, проходят акции протеста из-за повышения коммунальных тарифов, в том числе на поставку и потребление газа.



Как сообщают украинские СМИ, митинги уже состоялись сегодня в Черновицкой области, Ивано-Франковске, Полтаве, Одессе, Херсоне, Виннице, Львове и во многих других областях и городах.

– Из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию люди выходят перекрывать движение транспорта и на главные площади городов, – и такая ситуация по всей стране. Не реагировать и замалчивать это нельзя, – отметил мэр украинского города Сумы Александр Лысенко.

Майя Санду намерена встретиться завтра в Киеве с президентом соседней страны Владимиром Зеленским, а также с премьер-министром и спикером Украины. В состав молдавской делегации вошли 10 человек.

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