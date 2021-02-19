Украина вновь включила Молдову в “красный список”

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Украина включила Молдову в список стран с повышенным эпидемиологическим риском. Документ вступил в силу сегодня, 19 февраля.

Граждане Молдовы, намеревающиеся поехать в соседнюю страну, должны представить на пограничном пункте отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. В отсутствие теста граждане должны будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

Кроме этого, при пересечении границы нужно предъявить медицинскую страховку, которая сможет покрыть расходы на возможное лечение от COVID-19.

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