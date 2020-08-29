Украина вновь обновила “рекорд” по суточным заражениям коронавирусом

Украина вновь обновила “рекорд” по суточным заражениям коронавирусом

Украина побила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как передаёт lenta.ru, за последние сутки в стране выявлен 2 481 лабораторно подтверждённый случай COVID-19. Предыдущий антирекорд был установлен накануне – 28 августа. Тогда за сутки заразились 2 438 человек.

Напомним, правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября.

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