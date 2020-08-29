Украина вновь обновила “рекорд” по суточным заражениям коронавирусом

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Украина побила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как передаёт lenta.ru, за последние сутки в стране выявлен 2 481 лабораторно подтверждённый случай COVID-19. Предыдущий антирекорд был установлен накануне – 28 августа. Тогда за сутки заразились 2 438 человек.

Напомним, правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября.

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