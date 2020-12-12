Украина включила Молдову в “красный список”

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Согласно информации, распространённой Министерством здравоохранения Украины, Республика Молдова находится в списке стран с повышенным эпидемиологическим риском. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Молдаване, намеревающиеся поехать в соседнюю страну, должны представить на пограничном пункте отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. В отсутствие теста граждане должны будут находиться в карантине или на самоизоляции в течение 14 дней, пишет ipn.md.

Среди лиц, для которых при пересечении границы не требуется тест на COVID-19, – иностранцы и лица без гражданства с правом постоянного проживания в Украине, беженцы или лица, нуждающиеся в международной защите, сотрудники дипломатических миссий и консульских учреждений иностранных государств.

Не должны будут находиться в карантине или самоизоляции дети в возрасте до 12 лет, лица, прибывающие в Украину для учёбы в высших учебных заведениях, лица, находящиеся проездом на территории Украины, водители грузовых транспортных средств или осуществляющие регулярные перевозки людей, деятели культуры, прибывающие в Украину по приглашению культурных учреждений и др.

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