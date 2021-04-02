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Украина установила суточный рекорд по приросту заражённых коронавирусом. Заболели 19893 человека, в том числе 834 ребёнка. Кроме того, за сутки вылечились 10287 пациентов, а умерли – 433. Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Предыдущий суточный рекорд был установлен 26 марта. Тогда выявили 18132 зараженных. При этом 1 апреля было зарегистрировано 17569 новых больных, передаёт mk.ru.

Всего на Украине с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 1,7 миллиона человек. За последние сутки лидерами по распространению болезни стали Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая и Днепропетровская области.

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