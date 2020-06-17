Украина установила новый антирекорд по заболевшим и умершим за сутки

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Вчера в соседней стране зафиксировано больше всего заболевших за день.

Так, 16 июня выявили 758 новых заболевших COVID-19, что почти на сотню больше, чем днём ранее. Предыдущий антирекорд был 12 июня – 753 заболевших, пишет news.liga.net.

За прошлые сутки также зафиксировали 31 (днём ранее – 11) умерших с коронавирусом, а 415 выздоровели (днём ранее – 171 пациент).

С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 33 234 человека. 943 из них скончались, 14 943 выздоровели.

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