Украина упростила правила въезда для вакцинированных иностранцев

0

Кабинет министров Украины упростил правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Согласно внесённым изменениям, для пересечения границы Украины иностранным гражданам теперь достаточно иметь сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса одной дозой, передаёт lenta.ru. До соответствующего постановления въезжающим требовалось предоставить сертификат о полной вакцинации. Также для въезда в страну нужно предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.

Кроме того, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Украина официально признала вакцину от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Её внесли в список препаратов, после применения которых выдаётся COVID-сертификат. Важной особенностью данного препарата является то, что для полного цикла вакцинации требуется только одна доза.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.