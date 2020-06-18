Украина снова обновила антирекорд по коронавирусу

Украина снова обновила антирекорд по коронавирусу

Украина обновила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает УНИАН, за минувшие сутки COVID-19 в стране обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая.

Всего за всё время пандемии в Украине коронавирусом заболели 34 063 человека, 966 пациентов скончались.

Всплеск новых случаев специалисты объясняют снятием ограничений. Очередной этап ослабления карантина начался в соседней стране 1 июня.

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